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Назначен замруководителя Росавиации по вопросам безопасности полетов

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение о назначении заместителем руководителя Росавиации Сергея Страмоуса. Документ, датированный 11 сентября, опубликован на портале правовой информации.

"Сергей Страмоус в должности замруководителя агентства будет курировать вопросы безопасности полетов, летной эксплуатации и подготовки авиационного персонала гражданской авиации России", - пояснил "Интерфаксу" представитель Росавиации.

Полный тезка Сергея Страмоуса в "нулевых" возглавлял общественную организацию "Авиатор" (Петербург, ликвидирована в 2011 году), судя по открытым данным.

С сентября 2023 года Росавиацию возглавляет Дмитрий Ядров, сменивший на этой должности Александра Нерадько. Как сказано на сайте ведомства, у Ядрова сейчас три заместителя - Наталья Андрианова, Андрей Добряков и Андрей Потемкин.

Михаил Мишустин Петербург Росавиация Дмитрий Ядров Сергей Страмоус Авиатор
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