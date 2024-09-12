В РПЦ опровергли слухи о госпитализации патриарха Кирилла

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - В Русской православной церкви опровергли появившуюся в сети информацию о том, что патриарху Кириллу стало плохо после выступления на площади Александро-Невской лавры в Петербурге и его якобы увезли на скорой.

"Это неправда. С патриархом все в порядке", - сообщил "Интерфаксу" источник в окружении предстоятеля.

В четверг патриарх Кирилл возглавил торжества по случаю Дня памяти святого князя Александра Невского - покровителя северной столицы.