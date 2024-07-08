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Прибывший в Москву Моди надеется на укрепление связей Индии и России

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - Премьер Индии Нарендра Моди в понедельник по прибытии в Москву заявил, что рассчитывает на укрепление индийско-российского стратегического партнерства.

"Прибыл в Москву. Мы с нетерпением ждем дальнейшего углубления особого и привилегированного стратегического партнерства между нашими странами", - написал Моди в соцсети.

Он подчеркнул, что укрепление связей между Индией и Россией "принесет большую пользу" народам обеих стран.

Ранее в понедельник канцелярия премьера сообщила, что Моди совершит визит в Россию для проведения 22-го индийско-российского саммита.

"Я намерен обсудить все аспекты двустороннего сотрудничества с моим другом президентом Владимиром Путиным и рассмотреть перспективы ряда региональных и мировых вопросов", - говорится в коммюнике, опубликованном на сайте Моди.

"Специальное и привилегированное стратегическое сотрудничество между Индией и Россией в последние десять лет продвигается вперед в сферах энергетики, безопасности, торговли, инвестициях, здравоохранении, образовании, культуре и межличностных контактах", - говорится в документе.

Моди также намерен провести встречу с представителями индийской общины в России.

Нарендра Моди Москва Индия Владимир Путин
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