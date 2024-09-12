Аксенов переизбран главой Крыма

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - Новый состав крымского парламента на первом заседании в четверг избрал главой республики Сергея Аксенова, передал корреспондент "Интерфакса".

Это было единогласное решение депутатов по итогам голосования путем поднятия рук. После этого Аксенов принес присягу.

Полномочный представитель президента РФ в Южном федеральном округе Владимир Устинов перед голосованием зачитал письмо главы российского государства Владимира Путина в адрес республиканского парламента.

"Представляю на рассмотрение Государственного совета Республики Крым следующих кандидатов для избрания на должность главы Республики Крым: Аксенова Сергея Валерьевича - главу Республики Крым, Богатыренко Сергея Васильевича - депутата Государственного совета Республики Крым и Гуриненко Алексея Николаевича - генерального директора ООО "Притяжение", - сказал Устинов.

Спикер крымского парламента Владимир Константинов уточнил, что Богатыренко представляет КПРФ, Гуриненко - партию "Новые люди".

Перед голосованием Аксенов с трибуны парламента выразил благодарность президенту России за доверие. "Сегодня все действия, которые мы будем проводить, направлены только на одно: чтобы малой кровью, как можно меньшими жертвами добиться справедливости, укрепления суверенитета, безопасности и обороноспособности нашей страны", - заявил Аксенов.

Другие претенденты в своих выступлениях поддержали его кандидатуру.

Ранее Аксенов, возглавлявший список кандидатов в депутаты Госсовета по республиканскому многомандатному округу от "Единой России", сложил депутатские полномочия.

51-летний Аксенов занимает пост главы Крыма с октября 2014 года, до этого полгода по указу президента РФ исполнял обязанности главы республики. В сентябре 2019 года был единогласно переизбран парламентом Крыма на второй срок.