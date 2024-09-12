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Концерн "Калашников" намерен создать компактную версию автомата АК-12

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - Концерн "Калашников" работает над компактной версией автомата АК-12, сообщил президента концерн Алан Лушников.

"На базе АК-12 мы сейчас формируем компактную версию, субкомпактную версию. Точно также мы работаем и в других калибрах, но это правда больше для экспортных заказчиков - 7,62 и 5,56 мм", - сказал Лушников в интервью телеканалу Минобороны РФ "Звезда".

Лушников сообщил о планах дальнейшей модернизации АК-12.

"Наш АК-12 постоянно развивается, совершенствуется, модернизируется. Сейчас в войсках находится уже третья его версия, 2023 года. Мы собираем обратную связь и будем его дальше совершенствовать", - сказал он.

В марте 2018 года российские военные официально подтвердили информацию о принятии на вооружение новых автоматов разработки концерна "Калашников" - АК-12 и АК-15 и завода имени В.Дегтярёва - АЕК-971, АЕК-973 (6П67, 6П68).

АК-12 (калибр 5,45 мм), АК-15 (7,62 мм), АЕК-971 (5,45 мм), АЕК-973 (7,62 мм) проходили испытания для включения в боевую экипировку "Ратник".

АК-12 позиционировался как новый армейский автомат, АК-15 - как автомат для спецподразделений.

В концерне ранее заявили, что по сравнению с моделью 2018 года по техническому заданию Минобороны РФ в АК-12 образца 2023 года был внесен ряд изменений. В частности, был доработан диоптрический прицел, система управления предохранителем стала двусторонней.

Калашников Минобороны Алан Лушников
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