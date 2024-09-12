МИД РФ возложил на страны Запада ответственность за разжигаемый Приштиной кризис

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - Москва солидарна с сербской общиной Косово и Метохии, призывает мировое сообщество обеспечить защиту сербов от посягательств на их права и безопасность.

"Временные органы самоуправления в Приштине планомерно продвигаются к цели окончательно выдавить православное население и таким образом обессмыслить концепцию Сообщества сербских муниципалитетов Косово. Этот варварский замысел представляет прямую угрозу остающимся в северной части края сербам", - заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в связи с антисербскими репрессиями в Косово.

"Выражаем солидарность с сербской общиной Косово и Метохии, призываем действующие в крае на основании резолюции СБ ООН 1244 международные присутствия надлежащим образом выполнять свои мандаты и обеспечить защиту сербов от посягательств на их права и безопасность. Вся полнота ответственности за провал нормализации и разжигаемый Приштиной кризис лежит на странах Запада", - подчеркнула она.

Отвечая на вопрос СМИ, она отметила, что "действительно, так называемый премьер А.Курти жестоко вытесняет проживающих в Косово и Метохии сербов с родных земель, задействует для этого целый арсенал репрессивных инструментов и мер устрашения".

С помощью приштинской "полиции" и "спецназа" ликвидированы остававшиеся на севере края сербские административные структуры. Принудительно закрыты муниципальные органы Косовской Митровицы, Звечана, Зубин-Потока и Лепосавича, офис Канцелярии правительства Сербии по делам Косово и Метохии, филиал Фонда пенсионного и медицинского страхования, другие социально значимые учреждения, добавила Захарова.

Она отметила, что "за происходящим рутинно, не вмешиваясь, наблюдали представители Миссии ЕС в области верховенства закона в Косово, которые уже давно превратились в подстрекателей и соучастников преступной политики А.Курти".

"Налицо многолетняя инерция выгораживания албанцев и ущемления сербов", - констатировала официальный представитель МИД РФ.