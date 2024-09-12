Поиск

МИД РФ возложил на страны Запада ответственность за разжигаемый Приштиной кризис

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - Москва солидарна с сербской общиной Косово и Метохии, призывает мировое сообщество обеспечить защиту сербов от посягательств на их права и безопасность.

"Временные органы самоуправления в Приштине планомерно продвигаются к цели окончательно выдавить православное население и таким образом обессмыслить концепцию Сообщества сербских муниципалитетов Косово. Этот варварский замысел представляет прямую угрозу остающимся в северной части края сербам", - заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в связи с антисербскими репрессиями в Косово.

"Выражаем солидарность с сербской общиной Косово и Метохии, призываем действующие в крае на основании резолюции СБ ООН 1244 международные присутствия надлежащим образом выполнять свои мандаты и обеспечить защиту сербов от посягательств на их права и безопасность. Вся полнота ответственности за провал нормализации и разжигаемый Приштиной кризис лежит на странах Запада", - подчеркнула она.

Отвечая на вопрос СМИ, она отметила, что "действительно, так называемый премьер А.Курти жестоко вытесняет проживающих в Косово и Метохии сербов с родных земель, задействует для этого целый арсенал репрессивных инструментов и мер устрашения".

С помощью приштинской "полиции" и "спецназа" ликвидированы остававшиеся на севере края сербские административные структуры. Принудительно закрыты муниципальные органы Косовской Митровицы, Звечана, Зубин-Потока и Лепосавича, офис Канцелярии правительства Сербии по делам Косово и Метохии, филиал Фонда пенсионного и медицинского страхования, другие социально значимые учреждения, добавила Захарова.

Она отметила, что "за происходящим рутинно, не вмешиваясь, наблюдали представители Миссии ЕС в области верховенства закона в Косово, которые уже давно превратились в подстрекателей и соучастников преступной политики А.Курти".

"Налицо многолетняя инерция выгораживания албанцев и ущемления сербов", - констатировала официальный представитель МИД РФ.

МИД РФ Косово Мария Захарова
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Что произошло за день: четверг, 12 сентября

Финляндия опровергла сообщения о запуске с ее территории БПЛА, атаковавших Мурманскую область

Финляндия опровергла сообщения о запуске с ее территории БПЛА, атаковавших Мурманскую область

Президент РФ считает, что прямое участие Запада в конфликте на Украине меняет его суть

Президент РФ считает, что прямое участие Запада в конфликте на Украине меняет его суть

МВД объявило в розыск журналиста CNN, пересекшего госграницу в Курской области

Дмитрий Медведев может войти в совет директоров "Ростелекома"

Дмитрий Медведев может войти в совет директоров "Ростелекома"

Задержан глава подмосковного Долгопрудного

Процесс по делу о беспорядках в аэропорту Махачкалы стартовал на Ставрополье

Процесс по делу о беспорядках в аэропорту Махачкалы стартовал на Ставрополье

МАК рассказал об эвакуации людей из аварийно севшего в июне Ан-26 через дыру в фюзеляже

В АТОР оценили долю отказов в шенгенских визах россиянам в пределах 10%

В АТОР оценили долю отказов в шенгенских визах россиянам в пределах 10%

Аксенов переизбран главой Крыма

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });