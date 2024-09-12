Путин сказал, что ВСУ не могут наносить удары вглубь РФ без помощи Запада

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин заявил журналистам, что Киев без помощи Запада не в состоянии наносить удары вглубь территории России, для этого ему нужны разведданные со спутников и полетные задания.

"Дело в том, что - я уже об этом говорил, и любые эксперты это подтвердят, и у нас, и на Западе - наносить удары современными высокоточными системами большой дальности западного производства украинская армия не в состоянии. Она не может этого делать", - отметил глава государства.

"Это возможно только с использованием разведданных со спутников, которыми Украина не располагает. Это данные только со спутников Евросоюза либо США, в общем, с натовских спутников", - сказал российский лидер.