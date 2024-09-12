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Что произошло за день: четверг, 12 сентября

Задержание главы Долгопрудного и гендиректор "Ленбытхима", доступ к цифровому рублю, умер Николай Сванидзе

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Прямое участие стран Запада в украинском конфликте меняет его суть, Москва будет принимать соответствующие решения, заявил Владимир Путин. Он отметил, что Киев без помощи Запада не в состоянии наносить удары вглубь территории России, для этого ему нужны разведданные со спутников и полетные задания.

- Гендиректор "Ленбытхима" задержан по делу о хищении при исполнении гособоронзаказа. Денис Михайлов подозревается в хищении 20 млн рублей при поставках сырья и материалов для Минобороны.

- Задержан глава подмосковного Долгопрудного. По данным следствия, будучи главой подмосковного г.о. Талдом Владислав Юдин "безвозмездно передал городские котельные подконтрольной ему коммерческой фирме".

- Работу аэропортов Мурманска и Апатитов ограничивали второй день подряд. Между тем в Генштабе вооруженных сил Финляндии опровергли появившиеся сообщения, что атаковавшие Мурманскую область беспилотники были запущены с финской территории.

- Крупнейшие банки с 1 июля должны предоставить клиентам доступ к операциям с цифровыми рублями. Остальным банкам с универсальной лицензией предоставляется больше времени на доработку своих систем - до 1 июля 2026 года, другим кредитным организациям - до 1 июля 2027 года.

- "Яндекс" запускает аналог Miro. Сервис получил название "Яндекс Концепт", он работает как часть офисной среды "Яндекс 360".

- Два американских туриста впервые в истории вышли в открытый космос. Выход совершили миллиардер Джаред Айзекман и инженер SpaceX Сара Джиллис, он продлился более часа.

- Умер журналист Николай Сванидзе. Ему было 69 лет.

- Nokian Tyres планирует использовать резину из бересты в производстве шин. Использовать планируется возобновляемый эластомерный материал, который изготавливается из отходов целлюлозно-бумажной и фанерной промышленности.

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