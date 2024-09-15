Корабль Crew Dragon с четырьмя туристами начал схождение с орбиты

Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - Американский многоразовый космический корабль Crew Dragon в воскресенье после пятидневного коммерческого орбитального полета начал схождение с орбиты, сообщила компания-разработчик SpaceX.

Спускаемая капсула корабля должна совершить мягкое приводнение в Мексиканском заливе к юго-западу от Флориды с использованием парашютной системы в 03:36 по времени Восточного побережья США (в 10:36 по Москве).

В районе приводнения находится поисково-спасательное судно компании SpaceX, которое поднимет капсулу из воды на свой борт с помощью гидравлического подъемного устройства, после чего из Crew Dragon будет извлечен его экипаж.

В рамках коммерческой миссии Polaris Dawn впервые в истории был совершен частный выход в открытый космос непрофессиональных астронавтов. Выход совершили миллиардер Джаред Айзекман и инженер SpaceX Сара Джиллис.

Помимо Айзекмана и Джиллис в состав экипажа корабля входят отставной подполковник ВВС США пилот Скотт "Кидд" Потит и медик SpaceX Анна Менон.

Для проведения этой операции кабина корабля Crew Dragon, у которого нет воздушного шлюза, была разгерметизирована, а экипаж перед этим облачился в скафандры, специально созданные компанией SpaceX.

Polaris Dawn - первая из трех запланированных миссий в программе Polaris, финансируемой главой компании Shift4 Payments миллиардером Айзекманом. Первоначально полет планировался еще в декабре 2021 года, но из-за задержек в ходе разработки проекта он неоднократно откладывался.

Запуск ракеты Falcon 9 с кораблем Crew Dragon компании SpaceX в рамках коммерческой миссии Polaris Dawn был осуществлен во вторник со стартового комплекса 39А Космического центра имени Кеннеди на мысе Канаверал во Флориде.

Экипаж выполнил 36 научных экспериментов, посвященных влиянию космоса и радиации на здоровье человека.

По сообщению SpaceX, в ходе полета многоразовый космический корабль Crew Dragon совершил шесть витков вокруг Земли на высоте 1400 км, это самый высотный полет с момента американской пилотируемой лунной программы "Аполлон" более 50 лет назад. Затем он снизился до орбиты 742 км в рамках подготовки к выходу в открытый космос непрофессиональных астронавтов.