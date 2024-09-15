Минобороны РФ заявило о продвижении группировки "Центр" вглубь обороны ВСУ

Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - Российские группировки "Запад", "Юг" и "Восток" в зоне СВО улучшили тактическое положение, заняли более выгодные рубежи, группировка "Центр" продолжила продвижение вглубь обороны вооруженных сил Украины, заявили в Минобороны РФ в воскресенье.

"Подразделения группировки войск "Запад" улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе и технике 44-й, 54-й, 60-й и 63-й механизированных, 3-й штурмовой бригад ВСУ, 1-й бригады Нацгвардии в районах населенных пунктов Берестовое, Ковшаровка, Пески-Радьковские, Новоегоровка Харьковской области, Красный Лиман (ДНР) и Серебрянского лесничества", - говорится в сообщении.

По словам военных, отражены три украинских контратаки, потери ВСУ составили: до 570 военнослужащих, семь автомобилей, шесть единиц артиллерийского вооружения, станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 и четыре полевых склада боеприпасов.

"Подразделения группировки войск "Южная" заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение формированиям 28-й, 30-й механизированных, 92-й, 95-й десантно-штурмовых, 5-й штурмовой бригад ВСУ, 114-й и 241-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Федоровка, Дылеевка, Константиновка, Северск, Звановка, Ступочки И Предтечино (ДНР)", - сообщили в военном ведомстве.

В Минобороны РФ заявили, что отражены три контратаки украинских штурмовых групп.

"ВСУ потеряли до 765 военнослужащих, 10 автомобилей, 152 мм орудие Д-20, 152 мм гаубицу "МСТА-Б", 122 мм самоходную артиллерийскую установку "Гвоздика", две 105 мм гаубицы L-119 производства Великобритании, 105 мм орудие М119 производства США, а также пять полевых складов с боеприпасами", - говорится в сообщении.

"Подразделения группировки войск "Восток" заняли более выгодные рубежи и позиции, нанесли поражение формированиям 72-й механизированной, 5-й танковой бригад ВСУ, 18-й, 116-й бригад теробороны и 21-й бригады Нацгвардии в районах населенных пунктов Угледар, Новоукраинка, Доброволье и Октябрь (ДНР)", - сказали в военном ведомстве.

По информации Минобороны РФ, отражена контратака ВСУ, потери армии Украины составили: до 110 военнослужащих, две боевые машины пехоты, две боевые бронированные машины, три автомобиля.

"Подразделения группировки войск "Центр" продолжили продвижение в глубину обороны противника, нанесли поражение формированиям 1-й танковой, 32-й, 47-й, 72-й механизированных, 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ и 109-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Катериновка, Нелеповка, Новоэкономическое, Дружба, Розовка и Константиновка (ДНР)", - сказали военные.

В ведомстве также сообщили об отражении 10 контратак штурмовых групп ВСУ, потери украинской армии составили: до 545 военнослужащих, три пикапа и пять единиц артиллерийского вооружения.

"Подразделениями группировки войск "Север" на липцовском и волчанском направлениях нанесено поражение формированиям 57-й мотопехотной бригады ВСУ, 36-й бригады морской пехоты, 113-й и 127-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Липцы и Волчанск Харьковской области", - сказали в Минобороны РФ.

По его данным, потери армии ВСУ составили: до 150 военнослужащих, пять боевых бронированных машин, четыре автомобиля и семь единиц артиллерийского вооружения.

"Подразделениями группировки войск "Днепр" нанесено поражение скоплениям живой силы и техники 118-й механизированной, 141-й пехотной и 128-й горно-штурмовой бригад ВСУ, 123-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Пятихатки, Жеребянки, Новоданиловка Запорожской области и Новорайск Херсонской области", - заявили военные.

В Минобороны РФ сообщили, что потери украинской армии в зоне ответственности группировки составили: до 75 военнослужащих, два танка и пять автомобилей.

Российские военные заявили об уничтожении украинского железнодорожного эшелона с иностранным вооружением, нанесены удары по местам хранения безэкипажных катеров, беспилотников, цеху производства компонентов для оперативно-тактических ракет ВСУ.

"Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации уничтожены: железнодорожный эшелон с иностранным вооружением и склад ракетно-артиллерийского вооружения", - говорится в сообщении Минобороны РФ.

В министерстве сообщили, что в течение суток также наносились удары по местам хранения безэкипажных катеров, беспилотников, цеху производства компонентов для оперативно-тактических ракет, а также скоплениям живой силы и военной техники ВСУ в 148 районах.

За сутки в зоне специальной военной операции на Украине российской авиацией сбиты два украинских истребителя Су-27, средствами ПВО сбит самолет МиГ-29 ВСУ. Перехвачены реактивный снаряд HIMARS, четыре управляемые авиабомбы Hammer и 55 украинских беспилотников, в том числе 22 вне зоны проведения СВО.

"Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 645 самолетов, 283 вертолета, 31609 беспилотных летательных аппаратов, 579 зенитных ракетных комплексов, 18144 танка и других боевых бронированных машин, 1454 боевые машины реактивных систем залпового огня, 14622 орудия полевой артиллерии и минометов, 26102 единицы специальной военной автомобильной техники", - сказали военные.