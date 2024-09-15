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Свалка загорелась в Нижегородской области на площади 8 тыс. кв. метров

Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - Пожарные подразделения ликвидируют возгорание на полигоне твердых бытовых отходов в Городецком городском округе Нижегородской области, сообщает в воскресенье пресс-служба регионального ГУ МЧС РФ.

Информация о возгорании мусора на полигоне ТБО около деревни Скородум поступила в воскресенье в 17:00 по московскому времени.

"В настоящее время предварительная площадь пожара составляет порядка 8000 кв.м. Более точная информация будет после локализации", - говорится в сообщении.

В свою очередь пресс-служба губернатора региона со ссылкой на областное министерство лесного хозяйства и охраны объектов животного мира сообщает, что "между периметром полигона и территорией лесного фонда выдержано противопожарное расстояние, поэтому угроза перехода огня на участки леса отсутствует".

Планируется выезд на место специализированной лаборатории.

МЧС России Нижегородская область
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