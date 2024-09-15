Площадь пожара на полигоне ТБО в Нижегородской области выросла до 30 тыс. кв. м

Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - Площадь пожара на полигоне твердых бытовых отходов в Городецком муниципальном округе Нижегородской области выросла до 30 тыс. кв. м, сообщает региональное ГУ МЧС РФ.

Борьба с огнем продолжаются. Ранее сообщалось, что огонь охватил в 8 тыс. кв. м.

Информация о возгорании на полигоне ТБО около деревни Скородум поступила в воскресенье в 17:00 мск.

Пресс-служба губернатора региона со ссылкой на областное министерство лесного хозяйства и охраны объектов животного мира сообщала, что "между периметром полигона и территорией лесного фонда выдержано противопожарное расстояние, поэтому угроза перехода огня на участки леса отсутствует". Планируется выезд на место специализированной лаборатории.