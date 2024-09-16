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Белгород попал под обстрел ВСУ, есть попадания в жилые помещения

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - Губернатор Белгородской области сообщил, что Белгород подвергся обстрелу со стороны Украины в понедельник утром, есть попадания в жилые помещения.

"Начался обстрел города Белгорода. Сейчас поступила информация о возгорании автомобилей, попаданиях в жилые помещения", - сообщил Гладков в своем телеграм-канале.

Он добавил, что выехал на место, чтобы понять, какую помощь необходимо оказать пострадавшим.

Белгород ВСУ обстрел
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