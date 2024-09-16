Роспотребнадзор отметил вытеснение бактериальных кишечных инфекций вирусными

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - Кишечные инфекции, вызванные вирусами, стали вытеснять бактериальные, среди которых сальмонелла и дизентерия, сообщила на встрече с президентом Владимиром Путиным глава Роспотребнадзора Анна Попова.

"Мы можем видеть, как случаи кишечных инфекций, вирусы, вытесняют бактерии. У нас все меньше и меньше заболеваний, которые вызываются бактериями, сальмонелльными, дизентерийными возбудителями, и все больше те, которые вызываются вирусами. И мы меняем вектор своих действий, диагностику, выявление", - сказала она.

Она уточнила, что это связано с тем, что вирусы стали быстрее размножаться, что связано с изменением жизни, такими как увеличение числа контактов между людьми, более частым питанием вне дома, а также с изменением подготовки продуктов питания - если раньше ей занимались небольшие предприятия, то теперь - крупные компании.