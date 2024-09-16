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Роспотребнадзор за год предотвратил ущерб от заболеваний на 1 трлн рублей

Роспотребнадзор за год предотвратил ущерб от заболеваний на 1 трлн рублей
Анна Попова во время с Владимиром Путиным
Фото: Александр Казаков/РИА Новости

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - Предотвращённый Роспотребнадзором экономический ущерб в результате снижения числа инфекционных заболеваний составил 865,9 млрд рублей, предотвращенные потери в связи с недопущением распространения неинфекционных заболеваний составили 213,3 млрд, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

"Если брать прошлый год, мы осмотрели, что мы дали стране, как мы реализуем свои задачи, и оказалось, что предотвращенный экономический ущерб в результате снижения числа инфекционных заболеваний в результате мер, которые принимались, составил 865,9 млрд рублей", - сказала Попова на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

Роспотребнадзор Анна Попова
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