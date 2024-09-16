Госдума 17 сентября рассмотрит законопроект о повышении отчислений от лотерей

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - Комитет Госдумы по бюджету одобрил к принятию в первом чтении законопроект о повышении отчислений от проведения лотерей с 2025 г.

Законопроект № 671210-8 в июле внесло в парламент правительство.

Сейчас размер целевых отчислений от лотереи составляет 10% от разницы между суммой выручки оператора лотереи от ее проведения за отчетный квартал и суммой призового фонда. Законопроект предлагает в качестве базы использовать сумму выручки от лотереи за квартал. При этом на 2025 год ставка устанавливается в размере 4,2%, в 2026 году она повышается до 4,5%, в 2027 году - до 5% и с 2028 году она будет составлять 5,5%.

Если в 2023 году общий объем поступлений в федеральный бюджет составлял 3,548 млрд рублей, или 3,9% от выручки от проведения лотереи, то в 2025 году, согласно пояснительным материалам, ожидаются поступления в размере 3,834 млрд рублей, в 2026 - 4,108 млрд рублей, в 2027 году - 4,565 млрд рублей, в 2028 - 5,021 млрд рублей.

"Поэтапное увеличение размера целевых отчислений от лотерей обеспечит адаптацию операторов лотерей к новому уровню финансовой нагрузки и послужит оптимизации процессов проведения лотерей", - говорится в заключении комитета по бюджету, который предложил рассмотреть законопроект в первом чтении на пленарном заседании 17 сентября.

Целевые отчисления от лотереи идут на финансирование важных социальных проектов, включая развитие физической культуры, спорта и подготовку спортсменов.