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Законопроект о повышении отчислений от лотерей с 2025 г. внесен в Госдуму

Москва. 12 июля. INTERFAX.RU - Правительство внесло в Госдуму законопроект о повышении отчислений от проведения лотерей с 2025 г. поэтапным методом.

Средства от отчислений используются для финансирования социально значимых объектов и мероприятий, в том числе по развитию физкультуры и спорта.

Законопроект (N671210-8) размещен в электронной базе данных парламента.

Сейчас размер целевых отчислений от лотереи составляет 10% от разницы между суммой выручки оператора лотереи от ее проведения за отчетный квартал и суммой призового фонда. Законопроект предлагает в качестве базы использовать сумму выручки от лотереи за квартал. При этом на 2025 г. ставка устанавливается в размере 4,2%, в 2026 г. она повышается до 4,5%, в 2027 г. - до 5% и с 2028 г. она будет составлять 5,5%.

Если в 2023 г. общий объем поступлений в федеральный бюджет составлял 3,548 млрд рублей, или 3,9% от выручки от проведения лотереи, то в 2025 г., согласно пояснительным материалам, ожидаются поступления в размере 3,834 млрд руб., в 2026 - 4,108 млрд руб., в 2027 г. - 4,565 млрд руб., в 2028 - 5,021 млрд руб.

"Целевые отчисления от лотереи используются для финансирования социально значимых объектов и мероприятий, в том числе мероприятий по развитию физической культуры и спорта, спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва", - говорится в пояснительной записке.

Поэтапное увеличение размера целевых отчислений от лотерей представляется необходимым для обеспечения адаптации операторов лотерей к новому уровню финансовой нагрузки, оптимизации процессов проведения лотерей, считают авторы.

На этой неделе Госдума также приняла в третьем чтении поправки в Налоговый кодекс, которые увеличивают с 2025 г. ставки налога на игорный бизнес: ставка за один процессинговый центр интерактивных ставок букмекерской конторы повышается с 2,5 млн - 3 млн рублей до 9,5 млн - 10 млн рублей.

Госдума Налоговый кодекс
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