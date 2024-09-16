Обязательной эвакуации подлежат 89 населенных пунктов Курской области

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - Власти Курской области опубликовали список населенных пунктов двух приграничных районов, подлежащих обязательной эвакуации, сообщила пресс-служба облправительства.

Так, из Хомутовского района будут эвакуированы жители 24 населенных пунктов, из Рыльского района - 65 населенных пунктов.

Ранее губернатор региона Алексей Смирнов сообщил об обязательной эвакуации жителей из населенных пунктов двух районов, попадающих в 15-километровую зону от границы с Украиной.