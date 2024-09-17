Поиск
Реклама"ООО Самолет-Недвижимость МСК"

Девятерых красноярцев задержали после гибели пациентов от капельниц на дому

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - Следственное управление СКР возбудило уголовное дело в отношении девятерых красноярцев, подозреваемых в оказании незаконных медицинских услуг, сообщает пресс-служба СУ СКР по Красноярскому краю и Республике Хакасия.

"Возбуждено уголовное дело в отношении 9 членов организованной группы, незаконно оказывавших на территории Красноярска и Красноярского края медицинские услуги по лечению лиц, страдающих наркоманией и алкоголизмом, повлекшие наступление смерти трех человек (ч. 3 ст. 238 УК РФ)", - говорится в сообщении.

Следствие установило, что фигуранты за деньги оказывали незаконные услуги по снятию абстинентного синдрома с помощью капельниц, содержащих сильнодействующие и психотропные вещества без предварительной диагностики.

Как отмечается, подозреваемые не соблюдали правила оказания медицинской помощи, в том числе при неотложных состояниях, в результате чего трое пациентов умерли.

Уголовное дело возбуждено в результате совместной работы с управлением по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД по Красноярскому краю.

При силовой поддержке ГУФСИН по Красноярскому краю фигуранты задержаны. По месту их жительства прошли обыски, изъяты медицинские препараты и документация.

Красноярск УК РФ Хакасия
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Поиски вертолета с золотодобытчиками ведутся в Приамурье

Что произошло за день: понедельник, 16 сентября

"Врачи без границ" прекращают работу в России

"Врачи без границ" прекращают работу в России

Российский прокурор 14 октября запросит наказание для француза Винатье

Обязательную эвакуацию объявили в двух районах Курской области

Калининградский бизнес попросил увеличить время продажи алкоголя в рознице

Француз Винатье признал в суде РФ вину в уклонении от обязательств иноагента

Штатная численность Вооруженных сил РФ составит почти 2,4 млн человек

Роспотребнадзор за год предотвратил ущерб от заболеваний на 1 трлн рублей

Роспотребнадзор за год предотвратил ущерб от заболеваний на 1 трлн рублей

В Москве по делу о пищевом отравлении в соццентре задержан топ-менеджер компании

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });