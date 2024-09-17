Девятерых красноярцев задержали после гибели пациентов от капельниц на дому

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - Следственное управление СКР возбудило уголовное дело в отношении девятерых красноярцев, подозреваемых в оказании незаконных медицинских услуг, сообщает пресс-служба СУ СКР по Красноярскому краю и Республике Хакасия.

"Возбуждено уголовное дело в отношении 9 членов организованной группы, незаконно оказывавших на территории Красноярска и Красноярского края медицинские услуги по лечению лиц, страдающих наркоманией и алкоголизмом, повлекшие наступление смерти трех человек (ч. 3 ст. 238 УК РФ)", - говорится в сообщении.

Следствие установило, что фигуранты за деньги оказывали незаконные услуги по снятию абстинентного синдрома с помощью капельниц, содержащих сильнодействующие и психотропные вещества без предварительной диагностики.

Как отмечается, подозреваемые не соблюдали правила оказания медицинской помощи, в том числе при неотложных состояниях, в результате чего трое пациентов умерли.

Уголовное дело возбуждено в результате совместной работы с управлением по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД по Красноярскому краю.

При силовой поддержке ГУФСИН по Красноярскому краю фигуранты задержаны. По месту их жительства прошли обыски, изъяты медицинские препараты и документация.