Самолет "Аэрофлота" совершил вынужденную посадку в Волгограде

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - Самолет "Аэрофлота", летевший из Москвы в Минеральные Воды, во вторник совершил вынужденную посадку в аэропорту Волгограда, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе АО "Международный аэропорт Волгоград".

"17 сентября рейс SU1338, следовавший по маршруту Москва - Минеральные Воды, совершил вынужденную посадку в аэропорту Волгограда в 08:30 по причине плохого самочувствия одного из пассажиров", - сказал сотрудник пресс-службы.