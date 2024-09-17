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Самолет "Аэрофлота" совершил вынужденную посадку в Волгограде

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - Самолет "Аэрофлота", летевший из Москвы в Минеральные Воды, во вторник совершил вынужденную посадку в аэропорту Волгограда, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе АО "Международный аэропорт Волгоград".

"17 сентября рейс SU1338, следовавший по маршруту Москва - Минеральные Воды, совершил вынужденную посадку в аэропорту Волгограда в 08:30 по причине плохого самочувствия одного из пассажиров", - сказал сотрудник пресс-службы.

Аэрофлот Волгоград Москва Минеральные Воды
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