ФСБ предотвратила подрыв автомобиля руководителя свердловского предприятия ОПК

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - ФСБ России сообщила, что предотвращен готовившийся подрыв автомобиля одного из руководителей оборонного предприятия в Свердловской области. Агент украинской военной разведки, готовивший атаку, ликвидирован.

"Установлено, что по заданию кураторов террорист изготовил самодельное взрывное устройство (СВУ), предназначавшееся для подрыва автомобиля одного из руководящих сотрудников оборонного предприятия Свердловской области", - заявили в Центре общественных связей спецслужбы.

При задержании в момент закладки взрывчатки в тайник мужчина "оказал вооруженное сопротивление и был нейтрализован ответным огнем"

Операция по задержанию проводилась в рамках возбужденного уголовного дела по ч. 1 ст. 222.1 (незаконный оборот взрывчатых веществ или взрывных устройств).

Мужчина, готовивший преступление, по данным ЦОС, был гражданином России 1984 года рождения и являлся "агентом Главного управления разведки Минобороны Украины (ГУР МОУ) и членом запрещенной в России украинской националистической террористической организации".

"На месте происшествия изъяты: пистолет Макарова с боеприпасами, радиоуправляемое СВУ большой мощности, а также использовавшиеся для поддержания контактов с кураторами из ГУР МОУ и террористической организации средства связи, содержащие переписку, подтверждающую подготовку теракта", - сообщили в ФСБ.

При обысках дома и в гараже подозреваемого были изъяты инструкции и компоненты для изготовления взрывчатых веществ и взрывных устройств.

"В настоящее время проводятся мероприятия по установлению лиц, оказывавших содействие террористу в осуществлении противоправной деятельности", - заявили в ЦОС.