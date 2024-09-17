СК заподозрил главу Солнцевского суда Москвы в хищении почти 25 млн руб. и 700 тыс. евро у бизнесмена

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - По версии следствия, председатель Солнцевского суда Москвы Артем Матета участвовал в схеме хищения у бизнесмена почти 25 млн руб. и 700 тыс. евро за принятие нужных решений и намеревался похитить еще 80 тыс. долларов, следует из материалов Высшей квалификационной коллегии судей (ВККС) РФ.

Так, согласно представлению председателя Следственного комитета России о разрешении на возбуждение дела против судьи, которое было удовлетворено ВККС во вторник, в 2020 году Матета и несколько его сообщников решили похитить денежные средства бизнесмена, пообещав тому оказать содействие в отмене Верховным судом РФ решения Арбитражного суда Башкортостана и в прекращении следственными органами Челябинской области уголовного дела в отношении предпринимателя, "на что тот (бизнесмен - ИФ) согласился".

"В действительности указанные лица не намеревались совершать какие-либо действия (...) и, не имея возможности повлиять на решения Верховного суда и иных правоохранительных органов, решили обратить полученные денежные средства в свою пользу", - говорится в материалах.

В результате фигуранты получили от бизнесмена 24 млн 800 тыс. руб. и 700 тыс. евро.

Кроме того, в 2024 году, как считает следствие, Матета предложил тому же бизнесмену за 80 тыс. долларов содействие в принятии необходимого решения Арбитражным судом Московской области.

В свою очередь, бизнесмен, "полагая, что действия Матеты являются противоправными", обратился с заявлением в правоохранительные органы и дал согласие участие в оперативных мероприятиях, следовало из представления главы СК.

После получения муляжа денежных средств 14 июня 2024 года глава Солнцевского суда был задержан сотрудниками ФСБ, говорилось в материалах ВККС.

Следствие усмотрело в действиях Матеты признаки особо крупного мошенничества и покушения на особо крупное мошенничество. На возбуждение такого дела в его отношении ВККС согласилась во вторник.

Судья, как сообщалось, отрицает претензии следствия. Согласно позиции защиты, против него была совершена провокация.