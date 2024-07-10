Председатель Солнцевского суда отвергает претензии следствия

Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - Председатель Солнцевского суда Москвы судья Артем Матета, в отношении которого Следственный комитет намерен возбудить уголовное дело о мошенничестве, не признает претензии следствия, сообщил его адвокат Андрей Аверин.

Он сказал об этом журналистам после заседания Высшей квалификационной коллегии судей (ВККС) России.

10 июля ВККС должна была рассмотреть представление председателя СКР Александра Бастрыкина о даче согласия на возбуждение в отношении Матеты уголовного дела. Но заседание отложили в связи с госпитализацией судьи.

СК просит дать согласие на возбуждение в отношении Матеты уголовного дела об особо крупном мошенничестве и покушении на особо крупное мошенничество (ч. 4 ст. 159 УК, ч. 3 ст. 30).

Согласно Уголовно-процессуальному кодексу, решение о возбуждении уголовного дела в отношении судьи районного суда принимается председателем СКР с согласия ВККС.

Матета был назначен председателем Солнцевского суда в ноябре 2021 года на шесть лет.