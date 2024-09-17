Поиск

ВККС разрешила возбудить уголовное дело против председателя Солнцевского суда Москвы

ВККС разрешила возбудить уголовное дело против председателя Солнцевского суда Москвы
Фото: Мария Девахина/РИА Новости

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - Высшая квалификационная коллегии судей (ВККС) удовлетворила представление председателя Следственного комитета Александра Бастрыкина о разрешении возбудить уголовное дело о мошенничестве в отношении председателя Солнцевского суда Москвы Артема Матеты, сообщили "Интерфаксу" в ВККС.

В РоссииПредседатель Солнцевского суда отвергает претензии следствияЧитать подробнее

Матета на заседание ВККС не явился, поскольку, по словам его адвокатов, находится в больнице.

Заседание ВККС дважды откладывалось по состоянию здоровья Матеты, однако в этот раз коллегия сочла доводы защиты судьи неубедительными, а его неявку - неуважительной.

СКР попросил разрешить возбудить против Матеты уголовное дело об особо крупном мошенничестве и покушении на особо крупное мошенничество (ч. 4 ст. 159 УК РФ, ч. 3 ст. 30 - ч. 4 ст. 159 УК).

Как рассказал в суде представитель СК, по фабуле дела, Матета обещал бизнесмену за вознаграждение помочь с принятием необходимых тому решений в Верховном суде России и арбитраже.

Защита Матеты просила отклонить представление руководителя СКР, отметив, что против судьи была совершена провокация.

В соответствии с Уголовно-процессуальным кодексом, решение о возбуждении уголовного дела в отношении судьи районного суда принимает председатель СКР с согласия ВККС.

Матета был назначен председателем Солнцевского суда в ноябре 2021 года на шестилетний срок.

СКР ВККС Солнцевский суд Александр Бастрыкин Верховный суд Артем Матета
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

СК заподозрил главу Солнцевского суда Москвы в хищении почти 25 млн руб. и 700 тыс. евро у бизнесмена

Минцифры заявило о планах создать российский аналог Starlink в 2027 году

Минцифры заявило о планах создать российский аналог Starlink в 2027 году

С Плесецка стартовала ракета-носитель "Ангара-1.2" с космическими аппаратами в интересах военных

Пандемия коронавируса

Заболеваемость COVID-19 в РФ за неделю выросла почти на 30%

Заболеваемость COVID-19 в РФ за неделю выросла почти на 30%

ФСБ предотвратила подрыв автомобиля руководителя свердловского предприятия ОПК

Арбитражный суд приостановил корправа финского совладельца верфи ОСК в Ленобласти

Три человека погибли при крушении вертолета в Приамурье

Экс-адвокат Пашаев стал фигурантом уголовного дела о крупном мошенничестве

Экс-адвокат Пашаев стал фигурантом уголовного дела о крупном мошенничестве

Поиски вертолета с золотодобытчиками ведутся в Приамурье

Что произошло за день: понедельник, 16 сентября

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });