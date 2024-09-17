ВККС разрешила возбудить уголовное дело против председателя Солнцевского суда Москвы

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Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - Высшая квалификационная коллегии судей (ВККС) удовлетворила представление председателя Следственного комитета Александра Бастрыкина о разрешении возбудить уголовное дело о мошенничестве в отношении председателя Солнцевского суда Москвы Артема Матеты, сообщили "Интерфаксу" в ВККС.

Матета на заседание ВККС не явился, поскольку, по словам его адвокатов, находится в больнице.

Заседание ВККС дважды откладывалось по состоянию здоровья Матеты, однако в этот раз коллегия сочла доводы защиты судьи неубедительными, а его неявку - неуважительной.

СКР попросил разрешить возбудить против Матеты уголовное дело об особо крупном мошенничестве и покушении на особо крупное мошенничество (ч. 4 ст. 159 УК РФ, ч. 3 ст. 30 - ч. 4 ст. 159 УК).

Как рассказал в суде представитель СК, по фабуле дела, Матета обещал бизнесмену за вознаграждение помочь с принятием необходимых тому решений в Верховном суде России и арбитраже.

Защита Матеты просила отклонить представление руководителя СКР, отметив, что против судьи была совершена провокация.

В соответствии с Уголовно-процессуальным кодексом, решение о возбуждении уголовного дела в отношении судьи районного суда принимает председатель СКР с согласия ВККС.

Матета был назначен председателем Солнцевского суда в ноябре 2021 года на шестилетний срок.