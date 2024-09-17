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Госдума избрала Викторию Абрамченко на должность вице-спикера нижней палаты

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - Госдума на заседании во вторник проголосовала за избрание бывших членов правительства на посты вице-спикера Госдумы и глав комитетов.

Так, кандидатура Виктории Абрамченко была поддержана на должность вице-спикера Госдумы, на должность главы комитета по спорту был избран Олег Матыцин, на должность председателя комитета Госдумы по энергетике Николай Шульгинов.

Кроме того, на заседании Думы депутаты определились со ставшим вакантным после ухода Елены Ямпольской на должность советника президента постом руководителя комитета Госдумы по культуре. Его с поддержки палаты парламента заняла депутат фракции "Единая Россия" Ольга Казакова. Освободившийся таким образом после ухода Казаковой комитет по просвещению в свою очередь возглавит Ирина Белых. Соответствующее постановление также нашло поддержку парламентариев на заседании во вторник.

Госдума Виктория Абрамченко
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