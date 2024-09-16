Фракция "Единая Россия" выдвинула Викторию Абрамченко в вице-спикеры Думы

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - Фракция "Единая Россия" определила кандидатов на посты вице-спикера Госдумы и четырех глав комитетов, заявил журналистам после заседания фракции ее руководитель Владимир Васильев.

"Единогласно выдвинуты на должность вице-спикера Госдумы - Виктория Абрамченко, на должность главы комитета по спорту - Олег Матыцин, на должность председателя комитета Госдумы по энергетике Николай Шульгинов", - сказал он.

Он добавил, что ранее ставший вакантным после ухода Елены Ямпольской на должность советника президента пост руководителя комитета Госдумы по культуре единогласным решением фракции предложено занять Ольге Казаковой. Освобождающийся в результате комитет по просвещению, которым руководила Казакова, возглавит Ирина Белых, нынешний первый заместитель комитета по госстроительству и законодательству.

Источник в Госдуме сообщил "Интерфаксу", что "в целях сохранения межфракционного баланса и пакетного соглашения один из комитетов возглавит представитель ЛДПР взамен комитета по спорту, которым теперь будет руководить представитель фракции "Единая России".

Госдума во вторник проведет первое в осеннюю сессию пленарное заседание, где, как ожидается, кандидатуры фракции будут утверждены палатой парламента.