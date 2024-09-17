Участников закупок госкомпаний могут "уравнять" по НДС

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - Для участников закупок госкомпаний могут ввести единый базис сравнения ценовых предложений, не учитывающий НДС, следует из проекта поправок (законопроект №719907-8) к закону "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (223-ФЗ), внесенных на рассмотрение Госдумы РФ рядом депутатов.

"Экономический эффект применения предусматриваемого законопроектом единого базиса сравнения ценовых предложений заключается в реализации заказчиком, использующим общую систему налогообложения, права на получение налогового вычета, - говорится в пояснительной записке к законопроекту. - По оценке экспертов, недополученный налоговый вычет осуществляющих закупки в соответствии с 223-ФЗ заказчиков может оцениваться до 280 млрд рублей в год".

Сам законопроект предусматривает дополнение 223-ФЗ новыми положениями, по которым заказчик получит право применять единый базис сравнений ценовых предложений – устанавливать порядок оценки заявок по ценовому критерию без учета сумм налога на добавленную стоимость, подлежащего уплате при реализации товаров, работ, услуг, являющихся предметом закупки. При этом приведение ценовых предложений участников закупки к единому базису должно осуществляться путем вычета суммы налога на добавленную стоимость из цен, предлагаемых участниками закупки, являющимися плательщиками НДС. При этом договор будет заключаться по цене договора, предложенной участником в заявке.

Также в законопроекте оговаривается, что если заказчик не предусматривает в конкурсной документации применение единого базиса, то оценка по ценовому критерию должна проводиться с учетом сумм НДС, подлежащего уплате при реализации товаров, работ, услуг, являющихся предметом закупки.

"Реализация указанных изменений позволит повысить экономическую эффективность проводимых закупок и создать равные условия для участников, являющихся плательщиками НДС, и участников, находящихся на упрощенной системе налогообложения, не являющихся плательщиками НДС, - отмечается в записке. - В противном случае при использовании методики сопоставления цен, не приведенных к единому базису, участники, не являющиеся плательщиками НДС, находятся в преимущественном положении при участии в закупке, поскольку заведомо имеют "резерв" для занижения цены своего предложения на сумму НДС, учтенного в цене эквивалентного предложения участника, обязанного исчислять и уплачивать НДС".

При этом авторы законопроекта подчеркивают, что отсутствие в 223-ФЗ положения о праве заказчика устанавливать порядок оценки заявок по ценовому критерию без учета сумм НДС, порождает неоднозначную правоприменительную практику относительно правомерности установления указанного порядка оценки заявок по ценовому критерию в положении о закупке и применению этого порядка при осуществлении конкретной закупки.

"Сравнение ценовых предложений в едином базисе цен не создает необоснованных преимуществ для плательщиков, применяющих разные системы налогообложения, а установление непосредственно в 223-ФЗ соответствующего права заказчика устанавливать порядок оценки заявок по ценовому критерию без учета сумм НДС однозначно урегулирует правоприменительную практику", - говорится в записке.