Еще десять дронов ВСУ сбиты в Брянской области

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил в ночь на среду об уничтожении средствами ПВО еще десяти беспилотников ВСУ над регионом, пострадавших нет.

"Еще десять беспилотных летательных аппаратов самолетного типа обнаружены и уничтожены силами ПВО Министерства обороны РФ. Пострадавших и разрушений нет" - написал губернатор в своем телеграм- канале.

Ранее Богомаз сообщил об одном сбитом над областью украинском дроне.