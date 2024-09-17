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Еще десять дронов ВСУ сбиты в Брянской области

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил в ночь на среду об уничтожении средствами ПВО еще десяти беспилотников ВСУ над регионом, пострадавших нет.

"Еще десять беспилотных летательных аппаратов самолетного типа обнаружены и уничтожены силами ПВО Министерства обороны РФ. Пострадавших и разрушений нет" - написал губернатор в своем телеграм- канале.

Ранее Богомаз сообщил об одном сбитом над областью украинском дроне.

Александр Богомаз Брянская область
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