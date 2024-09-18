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Роспотребнадзор расследует вспышку пневмонии в школах Екатеринбурга

Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - Специалисты Роспотребнадзора проводят противоэпидемические мероприятия из-за случаев пневмонии в школах в Екатеринбурге, сообщили в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Свердловской области и назвали ситуацию контролируемой.

"В течение сентября среди учащихся школ Екатеринбурга регистрируются случаи заболевания внебольничной пневмонией. Специалисты Управления Роспотребнадзора по Свердловской области проводят эпидемиологическое расследование. Предварительной причиной формирования очагов послужили заносы инфекции в общеобразовательные учреждения учащимися", - сообщили журналистам в пресс-службе управления.

Отмечается, что основным возбудителем заболевания учеников школ №16, 23, 19 и 181 Екатеринбурга стала микоплазма. Пробы, отобранные у заболевших учеников школы № 79, пока находятся в работе.

Управление приняло меры, чтобы не допустить распространение заболевания. "Незамедлительно проведено разобщение контактных детей из очагов инфекции, их лабораторное обследование. В адрес учебных заведений выданы предписания о проведении дополнительных противоэпидемических мероприятий, в том числе проведения дезинфекции помещений. Принято решение о переводе учеников на дистанционное обучение", - отметили в сообщении.

Во всех школах Екатеринбурга предложено усилить "утренние фильтры", своевременно изолировать детей с признаками ОРВИ, неукоснительно соблюдать дезинфекционный и тепловой режимы, ограничить массовые мероприятия. Эпидемиологические расследования продолжаются.

Ранее в сентябре средние школы Академического района Екатеринбурга начали переводить на дистанционное обучение из-за вспышки пневмонии. С 14 сентября на удаленку перешла школа № 16 в связи с заболеванием детей пневмонией в 14 классах. С 18 сентября также переведены на дистант школы №№ 19, 23, 79 и 181: заболевшие пневмонией там выявлены в 47 классах.

Екатеринбург Роспотребнадзор Свердловская область Академический район
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