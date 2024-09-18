У Кремля нет конкретной информации о подготовке Украиной террористов в Сирии

Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - В Кремле не располагают информацией о том, что Украина начала подготовку террористов в Сирии для открытия там второго фронта против России, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Я не располагаю конкретной информацией. Ничего не могу сказать", - сказал Песков журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.

Ранее СМИ сообщили, что Украина якобы договорилась с террористами об операциях против вооруженных сил России в Сирии.