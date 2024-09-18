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Поправки о льготах туроператорам при продаже "дружеских" туров прошли I чтение

Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - Госдума приняла в первом чтении законопроект, который снижает размер финансового обеспечения ответственности туристического оператора при продаже туров в дружественные страны. Перечень стран определит кабинет министров.

Законопроект № 504175-8 в конце 2023 года внесла в парламент группа депутатов.

Согласно документу, в закон "Об основах туристской деятельности в России" вводится новая статья: "Реализация туристского продукта в дружественные страны". При продаже туристского продукта, состоящего исключительно из услуг, оказываемых на территории стран, перечень которых установит правительство, туроператоры вправе сформировать финансовое обеспечение ответственности туроператора в размере 500 тысяч рублей.

Сейчас такое обеспечение установлено для туроператоров в сфере внутреннего туризма или въездного туризма. Для туроператоров, осуществляющих деятельность в сфере выездного туризма, обеспечение составляет 5% от общей цены туристского продукта, но не менее 50 млн рублей.

"Туроператоры, осуществляющие деятельность в сфере выездного туризма, вправе не учитывать общую цену туристского продукта в страны, перечень которых устанавливается правительством РФ, при исчислении размера финансового обеспечения ответственности туроператора на новый срок", - говорится также в законопроекте.

Авторы считают, что законопроект поможет продвигать российский туристический бренд за границей, сделает туры более доступными для граждан и разнообразит выбор направлений в высокий сезон.

Ранее правительство в своём отзыве на законопроект сообщило, что он требует доработки в части определения данных, на основе которых будет устанавливаться общая цена туристского продукта для расчета выплат в фонды персональной ответственности туроператоров.

При этом правовое управление Госдумы отмечало, что предлагаемый подход снижает гарантии для туристов в части обеспечения исполнения обязательств туроператоров при банкротстве туроператора.

При внесении документа предполагалось, что закон вступит в силу с 1 сентября 2024 года.

правительство Госдума
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