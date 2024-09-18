Посла РФ вызвали в МИД Великобритании

Поводом для этого стало лишение российскими властями аккредитации шести сотрудников британского посольства в РФ

Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - В МИД Великобритании сообщили, что в среду вызвали российского посла Андрея Келина, чтобы обсудить лишение российскими властями аккредитации шести сотрудников британского посольства в РФ.

"Лондон решительно осуждает беспрецедентную и необоснованную публичную кампанию России против Великобритании, включая злонамеренные и беспочвенные обвинения, выдвинутые против сотрудников британского МИД на прошлой неделе", - заявил представитель британского внешнеполитического ведомства.

Он отметил, что в связи с этим "министерство иностранных дел вызвало сегодня посла России".

В заявлении британского МИД отмечается, что, по мнению Лондона, лишение шести британских дипломатов аккредитации "прямо противоречит обязательствам России по Венской конвенции о дипломатических сношениях".

В прошлую пятницу в ФСБ РФ сообщили, что шесть сотрудников посольства Великобритании, находившиеся в России по линии директората Восточной Европы и Центральной Азии МИД королевства, лишены аккредитации из-за выявленных в их работе признаков разведывательной деятельности.

В МИД РФ, комментируя данное решение, заявили, что посольство Великобритании в Москве в своей работе вышло за рамки Венских конвенций о дипломатических сношениях.

"Речь идет не только о формальной стороне вопроса и несоответствии заявленной деятельности, а о подрывных акциях, нацеленных на нанесение ущерба нашему народу", - говорилось в комментарии официального представителя МИД России Марии Захаровой.

Захарова сообщила, что лишение аккредитации стало ответом на принятое в мае правительством Великобритании решение об ограничении срока аккредитации российских дипломатов, вынудившее "ряд должностных лиц посольства России досрочно покинуть Лондон".

В МИД РФ отмечали, что британская сторона в августе была проинформирована о том, что в качестве ответной меры с 1 сентября прекращается аккредитация шести дипломатических сотрудников посольства Великобритании в Москве.