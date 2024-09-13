Захарова назвала причины лишения аккредитации шести британских дипломатов

В том числе это ответ на ограничении срока аккредитации российских дипломатов Лондоном

Москва. 13 сентября. INTERFAX.RU - Британское посольство в Москве в своей работе вышло за рамки Венских конвенций о дипломатических сношениях, речь идет о подрывных акциях со стороны британских дипломатов, заявила представитель российского МИД Мария Захарова, комментируя лишение аккредитации шести сотрудников дипмиссии.

"Посольство Великобритании вышло далеко за пределы, очерченные Венскими конвенциями. Но важнее всего то, что речь идет не только о формальной стороне вопроса и несоответствии заявленной деятельности, а о подрывных акциях, нацеленных на нанесение ущерба нашему народу", - сообщила дипломат.

Она также сказала, что лишение аккредитации стало ответом на принятое в мае правительством Великобритании решение об ограничении срока аккредитации российских дипломатов, "вынудив тем самым ряд должностных лиц посольства России досрочно покинуть Лондон".

В МИД отметили, что британская сторона в августе была проинформирована о том, что в качестве ответной меры на принудительное завершение командировок российских дипломатов с 1 сентября прекращается аккредитация шести дипломатических сотрудников посольства Великобритании в Москве.

"Данное решение принято с учетом имеющихся у российских компетентных органов веских оснований полагать, что работа упомянутых лиц выходит за рамки дипломатической деятельности, предусмотренной Венской конвенцией о дипломатических сношениях 1961 года", - подчеркнули на Смоленской площади.

Захарова добавила, что Москва намерена и впредь "жестко и выверенно реагировать на любые недружественные действия Лондона" и "не потерпит деятельности на территории России незаявленных сотрудников британских спецслужб".

13 сентября ФСБ сообщила, что шесть сотрудников посольства Великобритании, находившиеся в России по линии директората Восточной Европы и Центральной Азии МИД королевства, лишены аккредитации из-за выявленных в их работе признаков разведывательной деятельности. Телеканал "Россия 24" затем назвал их имена - это Джессика Дейвенпорт, Грейс Элвин, Эндрю Дафт Каллум, Кэтрин Макдоннал, Томас Джон Хиксон и Блейк Паттел.

В британском Форин-офисе решение Москвы назвали безосновательным.