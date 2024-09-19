В Думу на ратификацию внесен договор о военно-техническом сотрудничестве с Южной Осетией

Москва. 19 сентября. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин внес в Госдуму на ратификацию договор между Российской Федерацией и Республикой Южная Осетия о развитии военно-технического сотрудничества.

Соответствующий проект закона (720784-8) размещен в четверг в базе законодательной деятельности палаты парламента РФ.

Речь в документе идет о договоре, подписанном в Цхинвале 23 августа 2023 года. Реализация указанного договора будет способствовать углублению сотрудничества в военно-технической сфере в целях укрепления обороноспособности Российской Федерации и Республики Южная Осетия, отмечается в заключении правительства РФ.

Принятие федерального закона о ратификации такого договора не потребует дополнительных бюджетных ассигнований федерального бюджета, указывается в сопроводительных документах, говорится в заключении.