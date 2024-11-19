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Дума ратифицировала договор о военно-техническом сотрудничестве с Южной Осетией

Москва. 19 ноября. INTERFAX.RU - Госдума на заседании во вторник ратифицировала договор между Российской Федерацией и Республикой Южная Осетия о развитии военно-технического сотрудничества.

Речь в документе идет о договоре, подписанном в Цхинвале 23 августа 2023 года. Реализация указанного договора будет способствовать углублению сотрудничества в военно-технической сфере в целях укрепления обороноспособности РФ и Южной Осетии, отмечается в заключении правительства России к закону.

Как указывается в сопроводительных документах, принятие закона о ратификации такого договора не потребует дополнительных бюджетных ассигнований федерального бюджета, говорится в заключении.

Южная Осетия Госдума
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