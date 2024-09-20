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В Курскую область с начала ЧС доставили более 4375 тонн гуманитарной помощи

Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - Около 140 тонн гуманитарной помощи за неделю поступило в Курскую область для пострадавших жителей приграничья, всего с начала чрезвычайной ситуации в регион доставили свыше 4375 тонн гумпомощи, сообщает МЧС РФ в в пятницу.

"В течение недели в регион прибыло 13 гуманитарных конвоев, которые доставили свыше 138 тонн помощи", - говорится в сообщении.

Всего с начала чрезвычайной ситуации в Курскую область от МЧС России, исполнительных органов субъектов РФ, политических партий и общественных организаций прибыло 199 автоколонн, которые доставили свыше 4375 тонн гуманитарной помощи, сообщает министерство.

Сотрудники МЧС РФ продолжают принимать гуманитарные грузы и распределять их по пунктам временного размещения, где находятся жители из приграничных районов Курской области.

10 августа Национальный антитеррористический комитет сообщил о введении в Курской, Белгородской и Брянской областях режима контртеррористической операции (КТО).

МЧС РФ Курская область
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