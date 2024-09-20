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Сменился ректор Московской государственной академии хореографии

Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - Исполняющей обязанности ректора Московской государственной академии хореографии (МГАХ) назначена Светлана Захарова, она сменила на этом посту Марину Леонову, которая возглавляла академию с 2001 года, сообщила министр культуры Ольга Любимова.

"В 2011 году Светлана Захарова создала благотворительный фонд содействия развитию балетного искусства и учредила именные стипендии лучшим студентам хореографических училищ. Уверена, что под ее руководством МГАХ продолжит те славные традиции, которые сложились в Академии", - написала Любимова в Telegram.

Министр напомнила, что более 20 лет МГАХ возглавляла Марина Леонова, и поблагодарила ее от имени министерства за работу и вклад в развитие этой балетной школы.

Захарова - народная артистка России, лауреат Государственной премии РФ, солистка Мариинского театра (1996-2003 годы), прима-балерина Большого театра (с 2003) и миланского театра "Ла Скала".

Леонова была назначена и.о. ректора МГАХ в 2001 году, в 2002 году была избрана на должность ректора Академии.

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