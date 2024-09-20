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Таможенники РФ сообщили о заторах на границе с Китаем из-за туристов-контрабандистов

Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - Туристические группы из России, путешествующие в Китай наземным транспортом из регионов Дальнего Востока, застревают в пробках на обратном пути из-за тщательного досмотра путешественников, которые пытаются ввезти небольшие партии контрабанды, сообщает Федеральная таможенная служба.

"Отдельные группы лиц несколько раз в неделю выезжают в КНР в туристическую поездку и через пару часов возвращаются с небольшими партиями различных товаров. Эти действия недобросовестных граждан увеличивают время пребывания туристических групп в зонах таможенного контроля и приводят к временным заторам", - говорится в сообщении.

Как отметил начальник Уссурийской таможни Алексей Кузьмин, значительная доля товаров, доставляемых по такой схеме, не может быть легально ввезена в Россию. Также в багаже таких туристов выявляются товары, запрещенные к ввозу на территорию страны.

Для сокращения времени прохождения границы туристами, не нарушающими таможенные правила, Уссурийская таможня совместно с коллегами пограничниками временно обеспечила пропуск на автодороге, проходящей через пункт пропуска. Несколько автобусов уже проследовало по такому маршруту.

Также Уссурийская таможня рекомендует руководителям туристических групп равномерно распределять группы между автомобильными п/п Пограничный и Полтавка.

КНР ФТС Алексей Кузьмин Дальний Восток
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