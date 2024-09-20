Кабмин РФ утвердил список стран с политикой, противоречащей традиционным ценностям

Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - Правительство РФ утвердило перечень иностранных государств и территорий, реализующих политику, навязывающую деструктивные неолиберальные идеологические установки, противоречащие традиционным российским духовно-нравственным ценностям.

Распоряжение от 17 сентября, подписанное главой кабмина РФ Михаилом Мишустиным, опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации в пятницу.

В перечне 47 стран, среди них: США, Великобритания (включая коронные владения Британской короны и Британские заморские территории), Украина, Германия, Австрия.

Кроме того, в списке стран значатся:

◽️Австралия

◽️Албания

◽️Андорра

◽️Багамские острова

◽️Бельгия

◽️Болгария

◽️Греция

◽️Дания

◽️Ирландия

◽️Исландия

◽️Испания

◽️Италия

◽️Канада

◽️Кипр

◽️Латвия

◽️Литва

◽️Лихтенштейн

◽️Люксембург

◽️Мальта

◽️Микронезия

◽️Монако

◽️Нидерланды

◽️Новая Зеландия

◽️Норвегия

◽️Польша

◽️Португалия

◽️Республика Корея

◽️Румыния

◽️Сан-Марино

◽️Северная Македония

◽️Сингапур

◽️Словения

◽️Тайвань (Китай)

◽️Финляндия

◽️Франция

◽️Хорватия

◽️Черногория

◽️Чехия

◽️Швейцария

◽️Швеция

◽️Эстония

◽️Япония.

Перечень утвержден в соответствии с пунктом 2 указа президента РФ от 19 августа 2024 года № 702 "06 оказании гуманитарной поддержки лицам, разделяющим традиционные российские духовнонравственные ценности".

Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его официального опубликования.