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Кабмин РФ утвердил список стран с политикой, противоречащей традиционным ценностям

Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - Правительство РФ утвердило перечень иностранных государств и территорий, реализующих политику, навязывающую деструктивные неолиберальные идеологические установки, противоречащие традиционным российским духовно-нравственным ценностям.

Распоряжение от 17 сентября, подписанное главой кабмина РФ Михаилом Мишустиным, опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации в пятницу.

В перечне 47 стран, среди них: США, Великобритания (включая коронные владения Британской короны и Британские заморские территории), Украина, Германия, Австрия.

Кроме того, в списке стран значатся:
◽️Австралия
◽️Албания
◽️Андорра
◽️Багамские острова
◽️Бельгия
◽️Болгария
◽️Греция
◽️Дания
◽️Ирландия
◽️Исландия
◽️Испания
◽️Италия
◽️Канада
◽️Кипр
◽️Латвия
◽️Литва
◽️Лихтенштейн
◽️Люксембург
◽️Мальта
◽️Микронезия
◽️Монако
◽️Нидерланды
◽️Новая Зеландия
◽️Норвегия
◽️Польша
◽️Португалия
◽️Республика Корея
◽️Румыния
◽️Сан-Марино
◽️Северная Македония
◽️Сингапур
◽️Словения
◽️Тайвань (Китай)
◽️Финляндия
◽️Франция
◽️Хорватия
◽️Черногория
◽️Чехия
◽️Швейцария
◽️Швеция
◽️Эстония
◽️Япония.

Перечень утвержден в соответствии с пунктом 2 указа президента РФ от 19 августа 2024 года № 702 "06 оказании гуманитарной поддержки лицам, разделяющим традиционные российские духовнонравственные ценности".

Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его официального опубликования.

19 августа президент РФ Владимир Путин подписал указ, согласно которому лица, выразившие желание переехать в Россию из стран, чья политика противоречит традиционным российским духовно-нравственным ценностям, могут обратиться с заявлением о выдаче разрешения на временное проживание без подтверждения знания русского языка, истории и законодательства.

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