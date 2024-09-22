Движение по Крымскому мосту возобновлено

Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - Проезд автомобилей по Крымскому мосту открыт в воскресенье днем после временной остановки, сообщает телеграм-канал, освещающий ситуацию на автомобильных подходах к мосту.

Мост был перекрыт для движения автотранспорта 25 минут.

В Севастополе также объявляли воздушную тревогу в связи с угрозой применения баллистических ракет. Она продлилась 11 минут - с 15:18 до 15:29 мск, о чем в своем телеграм-канале сообщал губернатор города Михаил Развожаев.