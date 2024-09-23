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ФСБ и СК сообщили о задержании 15 религиозных экстремистов в Кабардино-Балкарии

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - ФСБ и Следственный комитет РФ объявили о пресечении деятельности экстремистского сообщества в Кабардино-Балкарии, задержаны 15 человек, в том числе организатор радикальной группы.

"Федеральной службой безопасности Российской Федерации совместно с МВД России и Росгвардией на территории Кабардино-Балкарской Республики пресечена деятельность экстремистского сообщества, члены которого координировали свои действия в мессенджере WhatsАрр", - сообщили в понедельник в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.

По данным спецслужбы, в селе Исламей Баксанского района КБР задержаны 15 граждан России, "причастные к публичному распространению радикальной идеологии, основанной на отрицании традиционных норм ислама и законов Российской Федерации, а также совершению насильственных акций по мотивам религиозной ненависти".

Официальный представитель СК РФ Светлана Петренко в свою очередь сообщила журналистам, что среди задержанных - организатор группы Резуан Кангезов.

Кангезов подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 282.1 УК РФ (создание экстремистского сообщества), иные лица - в преступлении, предусмотренном ч. 2 ст. 282.1 УК РФ (участие в экстремистском сообществе).

"По версии следствия, в 2023 году Резуан Кангезов создал на территории Баксанского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики экстремистское сообщество в целях применения насильственных методов убеждения неограниченного круга лиц, подготовки и совершения в отношении них преступлений по мотивам религиозной ненависти и вражды", - сказала Петренко.

Она добавили, что "по поручению лидера экстремистского сообщества его участники подвергали физическому насилию и психологическому воздействию лиц, поведение которых не соответствовало радикальной экстремистской идеологии" членов этой группы.

При силовой поддержке подразделения Росгвардии по Кабардино-Балкарской Республике по местам жительства фигурантов уголовного дела проведены обыски, в ходе которых обнаружена и изъята запрещённая в свободном обороте религиозная литература.

КБР Светлана Петренко ФСБ Кабардино-Балкария СКР
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