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Песков заявил, что новая архитектура безопасности в Европе должна учитывать интересы РФ

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - В будущем предстоит выстроить новую архитектуру безопасности в Европе, с учетом российских интересов, считает пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Так он ответил на просьбу прокомментировать слова президента Франции Эммануэля Макрона о необходимости Европы в будущем переосмыслить ее связи с Россией.

"Меняется вся система международных отношений. Это в будущем потребует очень много усилий. Конечно же, это будет предметом особой озабоченности для нас с тем, чтобы обеспечить наши законные интересы безопасности, соответствующую систему гарантий", - сказал Песков.

Макрон накануне, на международной конференции по вопросам мира во Дворце конгрессов в Париже заявил о необходимости "задуматься о новой форме организации Европы", переосмыслить связи с Россией.

Дмитрий Песков Эммануэль Макрон Франция
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