Москва продолжит разъяснять Ирану позицию РФ по украинскому конфликту

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - Россия продолжит разъяснять Ирану свою позицию по конфликту вокруг Украины, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Мы продолжим разъяснять нашу позицию и всё, что связано с этим конфликтом вокруг Украины нашим иранским друзьям", - сказал Песков журналистам во вторник.

Так он ответил на просьбу прокомментировать слова президента Ирана Масуда Пезешкиана, который, как пишут СМИ, на полях Генеральной Ассамблеи ООН заявил, что в Тегеране "никогда не одобряли агрессию против Украины". Пезешкиан также добавил, что Иран готов обсуждать за столом переговоров ситуацию на Украине с Европой и США.

"Это суверенная позиция Ирана", - ответил Песков.

По его словам, у Москвы и Тегерана весьма позитивно развивается взаимодействие в самых различных областях. "Мы рассчитываем на то, что это взаимодействие будет и дальше расширяться", - сказал Песков.