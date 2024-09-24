В Кремле обеспокоены рисками полной дестабилизации на Ближнем Востоке

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - В Кремле чрезвычайно обеспокоены ситуацией, сложившейся в связи с ударами Израиля по Ливану, заявил на брифинге пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Это, конечно, событие, которое потенциально чрезвычайно опасное (в плане - ИФ) расширения конфликта, полной дестабилизации региона. И, конечно же, это вызывает чрезвычайную нашу озабоченность и обеспокоенность. Это первое. В настоящий момент очень трудно говорить о каких-то перспективах урегулирования", - сказал он.

Он напомнил, что в настоящее время мирный трек "по сути монополизирован одной из стран".

"И о каких-то успехах, к сожалению, говорить не приходится. Поэтому каких-то перспектив в настоящий момент мы обозначить не можем, что делает, наверное, ситуацию еще более потенциально опасной", - сказал Песков.

Израильские военные 23 сентября начали операцию "Стрелы севера". ВВС страны нанесли удары примерно по 1,6 тысячи объектов "Хезболлы". По данным Минздрава Ливана, в результате погибли как минимум 492 человека.

"Хезболла" в ответ запустила в сторону Израиля более 200 ракет.