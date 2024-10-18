Кремль напомнил о своей обеспокоенности ситуацией на Ближнем Востоке на фоне убийства Синвара

Москва. 18 октября. INTERFAX.RU - В Кремле серьезно обеспокоены действиями Израиля на Ближнем Востоке, поскольку они представляют угрозу для мирного населения, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Израиль выполняет свои действия. И здесь для нас главное – это последствия для мирного населения, последствия, которые мы наблюдаем. Для нас это представляет существенную обеспокоенность", - сказал представитель Кремля, комментируя убийство лидера ХАМАС Яхьи Синвара.

Песков подчеркнул: "Это гуманитарная катастрофа, которая наблюдается в Газе, в Ливане, – все это является предметом нашей серьезной озабоченности".

На вопрос, как он относится к тому, что убийство произошло фактически в прямом эфире, Песков сказал: "Наши СМИ в прямом эфире каждый день это показывают, это уровень развития технологий".

Ранее Армия обороны Израиля подтвердила, что ликвидировала главу политбюро группировки ХАМАС Яхью Синвара в ходе удара в секторе Газа.