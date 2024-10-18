Поиск

Кремль напомнил о своей обеспокоенности ситуацией на Ближнем Востоке на фоне убийства Синвара

Москва. 18 октября. INTERFAX.RU - В Кремле серьезно обеспокоены действиями Израиля на Ближнем Востоке, поскольку они представляют угрозу для мирного населения, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Израиль выполняет свои действия. И здесь для нас главное – это последствия для мирного населения, последствия, которые мы наблюдаем. Для нас это представляет существенную обеспокоенность", - сказал представитель Кремля, комментируя убийство лидера ХАМАС Яхьи Синвара.

Песков подчеркнул: "Это гуманитарная катастрофа, которая наблюдается в Газе, в Ливане, – все это является предметом нашей серьезной озабоченности".

На вопрос, как он относится к тому, что убийство произошло фактически в прямом эфире, Песков сказал: "Наши СМИ в прямом эфире каждый день это показывают, это уровень развития технологий".

Ранее Армия обороны Израиля подтвердила, что ликвидировала главу политбюро группировки ХАМАС Яхью Синвара в ходе удара в секторе Газа.

Дмитрий Песков Израиль ХАМАС сектор Газа Яхья Синвар
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Устранение Синвара - всего лишь демонстрация очередного успеха

Устранение Синвара - всего лишь демонстрация очередного успеха

Си Цзиньпин совершит визит в РФ 22-24 октября на саммит БРИКС

Meta сокращает штат команд WhatsApp и Instagram

Meta сокращает штат команд WhatsApp и Instagram
Обострение палестино-израильского конфликта

Исполняющим обязанности главы ХАМАС после гибели Синвара стал Халед Машаль

Исполняющим обязанности главы ХАМАС после гибели Синвара стал Халед Машаль

Что случилось этой ночью: пятница, 18 октября

Байден и Нетаньяху обсудили, как использовать смерть Синвара для завершения войны в Газе

Большой десантный корабль с морпехами ВМС США зашел на Кипр

Большой десантный корабль с морпехами ВМС США зашел на Кипр
Обострение палестино-израильского конфликта

Власти Израиля после гибели лидера ХАМАС пообещали продолжать борьбу против группировки

Власти Израиля после гибели лидера ХАМАС пообещали продолжать борьбу против группировки
Обострение палестино-израильского конфликта

Глава МИД Израиля подтвердил ликвидацию лидера ХАМАС Синвара

Глава МИД Израиля подтвердил ликвидацию лидера ХАМАС Синвара
Обострение палестино-израильского конфликта

Израильское ТВ сообщило о ликвидации лидера ХАМАС

window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });