Совфед в октябре проведет слушания по проекту бюджета на ближайшие три года

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - "Нулевое чтение" проекта федерального бюджета на ближайшие три года состоится в Совете Федерации в начале октября, сообщила в среду спикер верхней палаты парламента Валентина Матвиенко.

"В начале октября традиционно рассмотрим на наших парламентских слушаниях, как у нас уже принято, в формате "нулевого чтения" проект федерального бюджета на предстоящий трёхлетний период", - сказала Матвиенко на заседании СФ, открывая осеннюю сессию палаты.

Она отметила, что, по оценке профильных министерств, рост ВВП по итогам текущего года превысит прошлогодние показатели и составит порядка 3,9%.

"Важно сохранить такую позитивную динамику, в том числе за счет продуманной бюджетной политики, и обязательно предусмотреть необходимые ресурсы на развитие, на поддержку экономики, а также средства на новые национальные проекты "Семья", "Кадры", "Молодежь России", "Продолжительная и активная жизнь" и ряд других", - подчеркнула Матвиенко.

По ее словам, летом велась напряженная работа по подготовке бюджета с участием сенаторов, и большинство их предложений учтены в проекте главного финансового документа страны. "Это объекты детского здравоохранения, модернизация детских лагерей, поддержка старшего поколения и многодетных семей, развитие сельских территорий. И, конечно, сбалансированность региональных бюджетов с учетом социальных обязательств перед гражданами", - сказала Матвиенко.

Кроме того, на осень запланировано проведение парламентских слушаний, посвященных обновлению Стратегии пространственного развития.

По ее мнению, этот документ должен быть тесно взаимоувязан со стратегическими планами в сфере промышленного производства, демографическими процессами, отвечать интересам регионов и способствовать их равномерному развитию.

"Важно помнить, что пространственное развитие - это гармоничное, равномерное развитие всей территории страны. Нельзя допустить обезлюживания сельских территорий и концентрации "точек роста" только вокруг крупных городов", - отметила спикер Совфеда.