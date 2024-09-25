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Госдума приняла в I чтении запрет усыновлять детей гражданам стран, где можно сменить пол

Госдума приняла в I чтении запрет усыновлять детей гражданам стран, где можно сменить пол
Фото: Михаил Почуев/ТАСС

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - Госдума на заседании в среду приняла в первом чтении законопроект о запрете на усыновление или опекунство детей из России для граждан зарубежных стран, где разрешена смена пола.

Согласно проекту закона (671278-8) запрещается усыновление российских детей для "лиц, являющихся гражданами государства, в котором разрешена смена пола путем медицинского вмешательства, включая применение лекарственных препаратов, направленных на смену пола, в том числе формирование у человека первичных и (или) вторичных половых признаков другого пола, а равно путем внесения изменений в документы, удостоверяющие личность, о половой принадлежности иностранного гражданина и без соответствующего медицинского вмешательства, и лиц без гражданства, которые имеют постоянное место жительства в указанном государстве".

Авторами инициативы стал спикер Госдумы Вячеслав Володин, а также большая группа депутатов.

"Внесённая законодательная инициатива предполагает отказ в усыновлении или опеке детей из России гражданам: Австралии, Австрии, Аргентины, Бельгии, Британии, Германии, Дании, Исландии, Испании, Италии, Канады, Норвегии, Финляндии, Швейцарии, Эстонии и других стран, где смена пола разрешена либо путём медицинского вмешательства, либо в результате внесения изменений в документы, удостоверяющие личность", - написал ранее Володин в своем телеграм-канале.

По его мнению, "крайне важно исключить возможные опасности в виде смены пола, с которыми могут столкнуться усыновлённые дети в этих странах".

Госдума
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