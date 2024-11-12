Дума приняла закон о запрете передавать сирот в страны, где разрешена смена пола

Володин на пленарном заседании сообщил, что в 2022 году иностранцы усыновили 57 российских детей, в 2023 году - шестерых

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Москва. 12 ноября. INTERFAX.RU - Госдума приняла в третьем чтении закон № 671278-8 о запрете о передаче на усыновление или опекунство детей из России гражданам зарубежных стран, где разрешена смена пола.

Законом запрещается усыновление российских детей для "лиц, являющихся гражданами государства, в котором разрешена смена пола путем медицинского вмешательства, включая применение лекарственных препаратов, направленных на смену пола, в том числе формирование у человека первичных и (или) вторичных половых признаков другого пола, а равно путем внесения изменений в документы, удостоверяющие личность, о половой принадлежности иностранного гражданина и без соответствующего медицинского вмешательства, и лиц без гражданства, которые имеют постоянное место жительства в указанном государстве".

Авторами инициативы стала группа депутатов во главе со спикером Госдумы Вячеславом Володиным.

"Начиная с 1993 года за пределы РФ были усыновлены и взяты под опеку 102 тысячи 403 ребенка", - сказал он на пленарном заседании 12 ноября.

Он добавил, что при этом максимальное количество усыновления в течение года - 9419 детей, "это целый небольшой город".

"Но самая большая проблема заключается в том, что мы с вами не знаем, как сложилась судьба наших детей, российских детей. Их вывозили в разные страны, и сейчас мы с вами видим законодательство в этих странах, ситуация абсолютно неприемлема, чтобы наши дети уезжали в эти государства", - считает председатель Госдумы.

Володин напомнил, что с принятия "закона Димы Яковлева" началась борьба против вывоза детей за пределы государства. "Нас поддержал президент. И за эти годы количество детей, которые усыновляются за рубеж, уменьшилось многократно. Если взять и посмотреть позапрошлый год - 57 детей, прошлый год - 6 детей".

Принятие закона о запрете усыновления российских детей гражданам стран, где разрешена смена пола, по словам Володина, "приведет к тому, что все наши дети будут усыновляться и свое будущее планировать в своей стране, там, где их защитят, там, где придут на помощь, для этого сейчас есть все".

"Законодательная инициатива предполагает отказ в усыновлении или опеке детей из России гражданам: Австралии, Австрии, Аргентины, Бельгии, Британии, Германии, Дании, Исландии, Испании, Италии, Канады, Норвегии, Финляндии, Швейцарии, Эстонии и других стран, где смена пола разрешена либо путем медицинского вмешательства, либо в результате внесения изменений в документы, удостоверяющие личность, - уточнял ранее Володин. - Крайне важно исключить возможные опасности в виде смены пола, с которыми могут столкнуться усыновленные дети в этих странах".