Реформа ТКО и Байкал стали наиболее острыми темами в новом нацпроекте об экологии

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - Реформа в сфере твердых коммунальных отходов (ТКО) и законопроект о Байкале являются наиболее острыми темами в рамках обсуждения нового национального проекта "Экологическое благополучие" на 2025-2030 годы. Такое мнение высказал "Интерфаксу" глава комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Дмитрий Кобылкин.

Обсуждение параметров нового экологического нацпроекта состоялось в среду в ходе расширенного заседания комитета, на котором присутствовал глава Минприроды Александр Козлов. Наибольшее число вопросов министру депутаты задали именно про ТКО и Байкал.

Кобылкин отметил, что в стране не просто идет реформа ТКО, "по сути формируется новая отрасль по ликвидации мусора". "И понятно, что по этому направлению огромное количество вопросов. Нам параллельно нужно ликвидировать накопившийся ущерб, а также создать новые мощности. И при этом мы не можем поднять тарифы для населения. Где взять деньги для того, чтобы решить глобальные задачи по строительству новых мощностей, разделению мусора на фракции, созданию условий экономики замкнутого цикла? Это очень сложная задача", - сказал Кобылкин.

Что касается Байкала, добавил глава комитета, то споры вокруг него вызваны тем, что это "не просто жемчужина России, но и мирового масштаба". "Поток дикого туризма на Байкале растет. Но трогать там мы ничего не хотим, ни одного дерева. А как иначе построить инфраструктуру, отели для культурного размещения граждан? Пока, сожалению, дикий туризм ничего кроме мусора и грязи Байкалу не приносит. Люди обращаются к нам, депутаты задают вопросы Минприроды. Законопроект о Байкале, подготовленный депутатами, в высокой степени готовности. И мы готовы поделиться с Минприроды всей необходимой информацией", - добавил Кобылкин.