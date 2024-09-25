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Володин заявил, что Турция входит в тройку ведущих торговых партнеров России

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - Председатель Госдумы Вячеслав Володин на встрече со спикером Великого национального собрания Турции Нуманом Куртулмушем обсудили актуальные вопросы межпарламентского сотрудничества.

Спикер Госдумы отметил, что Турция входит в тройку ведущих торговых партнеров России и "торговые отношения между нашими странами, несмотря на перепады, различные виды трудностей, развиваются".

"Наши отношения развиваются благодаря договоренностям, подписанным соглашениям, а также межличностным отношениям глав наших государств. И мы со своей стороны должны сделать все возможное, чтобы законодательно обеспечить выполнение этих решений", - цитирует слова Володина сайт Госдумы.

Кроме того, председатели Госдумы и Национального собрания обсудили проведение конференции спикеров парламентов по противодействию терроризму и укреплению регионального взаимодействия. По словам Володина, встречу в таком формате можно провести в 2025 году в Москве. Куртулмуш со своей стороны поддержал предложение.

Он также отметил, что в условиях, когда "мировой порядок переживает различные перестроения", особое значение приобретает формат БРИКС. "Мы придаем очень важное значение этой структуре и очень даже надеемся принимать участие в этой организации", - цитирует слова Куртулмуша сайт Думы.

Кроме того, сообщается, что Куртулмуш пригласил Володина и делегацию Госдумы посетить Турцию с официальным визитом.

Вячеслав Володин Турция РФ
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